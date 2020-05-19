Vali ve Belediye Başkanı'ndan Çorum halkına "koronavirüsle mücadele" teşekkürü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali ve Belediye Başkanı'ndan Çorum halkına "koronavirüsle mücadele" teşekkürü

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine azami ölçüde riayet ettikleri gerekçesiyle Çorum halkına teşekkür etti.

19.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:14

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine azami ölçüde riayet ettikleri gerekçesiyle Çorum halkına teşekkür etti.

Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, Hitit Üniversitesince düzenlenen "Pandemi Söyleşileri" programına katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün moderatörlüğünde yapılan ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan programda açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, pandemi süresince kentte yürütülen çalışmaları anlattı.

Pandemi sürecinin Türkiye'de başladığı 11 Mart'tan itibaren hızlı şekilde Çorum'da tedbir aldıklarını belirten Çiftçi, "Üniversitemizin senato salonunda hep beraber toplantı yapıp önceden alınması gereken tedbirleri masaya yatırmıştık. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ardından İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Türkiye genelinde süreç başlamış oldu." dedi.

Salgın süresince sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini, üretim ve tedarik zincirinin devamlılığını sağlama, kamu düzeni ve halk sağlığını koruma, sosyal mesafe ve sosyal izolasyona yönelik tedbirler aldıklarını dile getiren Çiftçi, "Çorumlulara müteşekkiriz. Sağ olsunlar, tüm kurallara güzelce uydular, alınan tedbirlere hakkıyla riayet ettiler. Kısa süre içinde bu musibetten de kurtulacağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada hayatın yeni normalleşme dönemine doğru gittiğini belirten Çiftçi, yeni dönemin kurallarına uymak zorunda olduklarını, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve hijyene mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve kalabalık ortamlardan kaçınılmasının elzem olduğunu vurguladı.

"Büyük bir sınav verildi, ortada büyük bir başarı var"

Belediye Başkanı Aşgın da vatandaşların alınan kararlara çok büyük ölçüde riayet ettiğini kaydederek, "Çorum halkımıza ben de çok teşekkür ediyorum. Alınan kararlara harfiyen uydular. Bu konuda çıkan bazı görüntüler, söylentiler gerçeği yansıtmıyor. İyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin topyekun koronavirüsle başarılı şekilde mücadele ettiğini dile getiren Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin bu salgını çok ciddiye aldığını, tüm hazırlıklarını yaptığını, mart ayına kadar geçen süreyi çok iyi kullandığını gördük. Büyük bir sınav verildi. Ortada büyük bir başarı var. Bu başarının en büyük kısmı Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanınındır, sonra da kamu idaresi ve yerel yönetimlerin."

Rektör Prof. Dr. Öztürk de pandemi süresince hem genelde hem de yerelde güzel birliktelik sağlandığına dikkati çekerek, "Merkezden çok kararlar alınabilir ama uygulamalarda doğabilecek sorunlardan dolayı keşmekeşler olabilir ancak Çorumluların anlayışlı ve uyumlu çalışmaları bir netice verdi. Hatta hastanedeki hocalarımızla yaptığımız görüşmelerde bilinçlenme seviyesinin de arttığını öğrendik. İnşallah süreci de sorunsuz tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali ve Belediye Başkanı'ndan Çorum halkına 'koronavirüsle mücadele' teşekkürü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Ebru Şallı Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Hasan Şaş Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Çorum halkına "koronavirüsle mücadele" teşekkürü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 19:32:33. #1.14#
title