Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vatandaşları Aşı Olmaya Davet Etti

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaşamakta olduğumuz Kovid-19 sürecine değinerek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmede aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, " Hepinizin bildiği gibi Kars, Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşılamada kırmızı kategoriden çıkan illerden birisi. Diğer iller şu anda kırmızı ama biz turuncuya kadar oraya geçtik. Bunu tabii ki yeterli görmüyoruz. Aşılamaya hep birlikte hepimiz, burada bulunan herkes destek vermeli. Tüm vatandaşlarımıza aşılamanın önemini, aşılamanın gerekliliğini, hatta zorunluluğunu bir şekilde anlatmak zorundayız. Bir an önce aşağı olmayan vatandaşlarımızın da aşı olmalarını sağlamak için gayretli olmak durumundayız. Çünkü elimizde hala bu salgına karşı tek silah, tek yöntem aşıdır. Dolayısıyla belediye başkanlarımızı da özellikle ifade etmek istiyorum burada ilçeler ölçeğinde de destek ve gayret bekliyoruz. Yani en iyi şekilde bu işi başarmamız lazım. Sağlık Müdürlüğümüz bu çalışmayı yaparken tabii hem sabit ekipleri hem de gezici ekipler ile bu çalışmayı yapıyor. Onlara destek olalım. Onlardan talepleriniz varsa iletin. Biz mobil bazı ekipler de oluşturduk, sanıyorum 24 veya 25 ekibimiz var. Şu anda onlar devam ediyor ama biz istenirse şehrin belli noktalarında da aşı noktaları kurmak suretiyle de vatandaşımızı bir an önce aşı yapmak istiyoruz. Lütfen "bu pandemi süreci bitti, biz artık eskiye dönebiliriz, her şey normale dönmüştür" düşüncesine asla katılmıyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Hepinizin bildiği gibi son birkaç gündür vaka sayılarında artışlar var. Dolayısıyla vaka artışlarını biz de yaşıyoruz. Vaka artışlarını durdurmak için bizim yine Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına mutlaka uymamız lazım. Aksi takdirde yine vaka yükselişi ile karşı karşıya geliriz ve daha olumsuz sonuçlar da olur. Dolayısıyla herkesten ricamız yine aşı ile birlikte kurallara riayet etmekten de hiçbir zaman vazgeçmesinler. Kurallara riayet edelim. Bir an önce bu salgını hep birlikte inşallah yenelim. Özellikle herkesi buradan düğün, nişan gibi toplu etkinliklerde, ziyaretlerde dikkatli olmaya çağırıyorum. Aksi halde ilimiz açısından da ülkemiz açısından da olumsuz sonuçlar doğuracağını görüyoruz. Dolayısıyla hepinizin bu konuda desteğini bir kez daha rica ediyoruz. " Şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre