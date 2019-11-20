Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret
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Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımla pisti uzatılarak dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak merkezini ziyaret etti.

20.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:00
Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret

Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımla pisti uzatılarak dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Akbıyık, buradaki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık, yaptığı açıklamada, kayak merkezinin sezona hazır olduğunu ve merkezin daha modern hale getirildiğini belirterek, bu sene daha fazla yoğunluk beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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