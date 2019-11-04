Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, muhtarlarla buluştu
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Akbıyık, Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Mahallelerin sorun ve sıkıntılarını tespit etmek amacıyla toplantının düzenlendiğini belirten Akbıyık, tespit edilen sorunları birlikte çözmeye çalışacaklarını belirtti.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve birim müdürleri katıldı.