Vali ve akademisyenlerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na vali ve akademisyenlerin desteği sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na vali ve akademisyenlerin desteği sürüyor.

Senato üyeleri ders ücretini bağışladı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen senato toplantısının ardından yaptığı açıklamada, senato üyeleriyle bahar dönemi boyunca alacakları ders ücretlerini bağışlama kararı verdiklerini söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın kadim medeniyetin mihenk taşı olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Hep birlikte dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah aydınlık yarınlara kavuşacağız. Bugün İspanya ile İtalya'ya uçak ve gemiyle sağlık malzemesi desteği veriyoruz. Allah'a hamdolsun ki bu süreci Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek el birliğiyle atlatacağız."

Kaynak: AA