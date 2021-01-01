Vali Vasip Şahin: "Vatandaşlarımız çok büyük bir oranda yılbaşı tedbirlerine riayet ettiler"
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Vali Vasip Şahin: "Vatandaşlarımız çok büyük bir oranda yılbaşı tedbirlerine riayet ettiler"

01.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:22

Kocatepe Camisinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Kocatepe Camisinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak yeni yılın ilk cuma namazını kıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocatepe Camisinde kılınan cuma namazının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vali Vasip Şahin: 'Vatandaşlarımız çok büyük bir oranda yılbaşı tedbirlerine riayet ettiler'
Vali Vasip Şahin: 'Vatandaşlarımız çok büyük bir oranda yılbaşı tedbirlerine riayet ettiler'
Vali Vasip Şahin: 'Vatandaşlarımız çok büyük bir oranda yılbaşı tedbirlerine riayet ettiler'
Vali Vasip Şahin: 'Vatandaşlarımız çok büyük bir oranda yılbaşı tedbirlerine riayet ettiler'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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