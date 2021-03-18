Vali Varol'un katılımıyla 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi
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Vali Varol'un katılımıyla 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi

18.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:07
Vali Varol'un katılımıyla 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un katılımı ile Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un katılımı ile Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde şehit ailelerine teslim edilmek üzere Ağrı Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Devlet Övünç Madalyaları tevcih talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, madalyanın vatana yapılmış olan fedakarlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu belirten Vali Varol, şehit Adem Tunç ve şehit Sezai Atabey'in ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarını tevcih etti.

Törene Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Şafi Erim katıldı. - AĞRI

Vali Varol'un katılımıyla 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi
Vali Varol'un katılımıyla 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi
Vali Varol'un katılımıyla 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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