Vali Varol'un Başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Düzenlendi

AĞRI (Habermetre) - İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 85. Şube Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Tema Vakfı temsilcileri katıldı.

Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Valimiz Dr. Osman Varol, gelecek nesiller için tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirterek topraklarımızı korumak ve kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak amacıyla düzenlenen toplantıda alınan kararlarda memleketimizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için hassas davranıldığını vurguladı.

Yapılan sunumla tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konuların ele alındığı toplantıda gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Gündemde yer alan konuların değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi

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