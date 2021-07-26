Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
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Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
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Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin ve aşı uygulamalarının görüşüldüğü "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı" Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda bilgilendirme sunumu yapılarak ilimizin Koronavirüs tablosu değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı ile sağlık personeli katıldı.

Kaynak: Habermetre

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