Vali Varol'un Başkanlığında Çalışma Grubu Toplantısı Düzenlendi

Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında, tarım ve hayvancılık yatırımlarının ele alındığı çalışma grubu toplantısı düzenlendi.

Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında, tarım ve hayvancılık yatırımlarının ele alındığı çalışma grubu toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projeler değerlendirilirken, halihazırda çalışmaları süren projelere yönelik istişarelerde bulunuldu. 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin ise sektör paydaşları ile yürütülecek faaliyetler planlandı.

Gelişmiş ülkelerin önceliği, geleceğin sektörü olan tarım ve hayvancılık noktasında projelerin büyük bir gayretle yürütüldüğü ilimizde:

5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi Korunga Ekiliş Alanlarının Artırılması Projesi Güneş Kovanımız İçin Doğuyor Projesi Suni Tohumlama Projesi "Ağrı Geven Balı" Coğrafi İşaret Projesi Ağrı Yaprak Döneri Ağrı Tulum Peyniri ve Çiriş Otlu Haşıl Yemeği Coğrafi İşaret Alınması Projesi Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi Tarım Park Projesi Sütün Tadı Ağrı'nın Adı Projesi Ağrı Tarım Makineleri (DAP Yem Bitkilerini Geliştirme) Projesi Yem Bitkileri Yaygınlaştırma ve Mera Islahı Demonstrasyon Projesi hayata geçirilmiş olup projeler kapsamında uygulamalar halen devam ederken, Gıdakent Projesi ve Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projesi için çalışmalar sürmektedir. Kaz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının arttırılması, çiftçilerimizin eğitimlerle ve tarım makineleri ile desteklenmesi, yem bitkilerinin üretiminin yaygınlaştırılması, tarım ürünlerinde çeşitliliğin arttırılması, Ağrı'nın değerlerinin coğrafi işaretlerinin alınması, jeotermal kaynaklarımızın tarımsal faaliyetlerimizde aktif olarak kullanılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin organize bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla hayata geçirilen ve çalışmaları süren bu projelerin ilimize katma değer olarak getirisinin 1 milyar 920 milyon 656 bin TL olmasının beklendiğini belirten Valimiz Dr. Osman Varol, gelecekte ayakta kalmak isteyen toplumlar, ülkeler ve şehirlerin tarım ve hayvancılık alanında güce ve imkana sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak ilimizde tarım ve hayvancılığı konuşarak Ağrı'yı geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılık yatırımlarının ve projelerinin değerlendirildiği toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı İl Koordinatörü Gökhan Özince, Ağrı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ünal Kavurmacı, Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi temsilcisi Sefer Kaya, Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje uzmanları katıldı.

Kaynak: Habermetre