Vali Varol, Trafik Kontrol Uygulama noktasında incelemelerde bulundu
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, trafik kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.
30.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:45
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, trafik kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Kurban Bayramında ailelerinin yanına giden vatandaşların, hem trafik kurallarına hem de korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunan Vali Dr. Osman Varol, vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak güvenli seyahat yapmaları konusunda hız sınırlarına uymalarını istedi. - AĞRI
Kaynak: İHA