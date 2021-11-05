Vali Varol, Taşlıçay Kaymakamlığını Ziyaret Etti

TAŞLIÇAY, AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Burdur Karamanlı Kaymakamı iken Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Adem Topaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca ve ilçe protokol üyeleri ve çocuklarımız tarafından karşılanan Vali Varol, Kaymakam Topaca ile makamında bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, ilçenin genel durumu hakkında Valimiz Dr. Osman Varol'a bilgi verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet