Vali Varol, Taşlıçay Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

TAŞLIÇAY, AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Taşlıçay Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan 9. ve 12. sınıf öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle hedefleri hakkında sohbet etti.

Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Osman Varol, kapalı spor salonunu inceleyerek okulun personel durumu, sosyal faaliyetleri ve öğrenci kapasitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemelerini tamamlamasının ardından geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapıp eğitimin kalitesinin toplumumuza olan olumlu etkisini belirten Vali Varol, bir süre sohbet ettiği öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

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