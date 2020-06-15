Vali Varol Suluova ilçesine veda ziyaretinde bulundu
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Vali Varol Suluova ilçesine veda ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Osman Varol, Suluova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Vali Varol Suluova ilçesine veda ziyaretinde bulundu
15.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:15

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Osman Varol, Suluova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Varol, bir restorandaki programda yaptığı konuşmada, Amasya ve Suluova ilçesinde görev süresi boyunca faydalı ve güzel hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Vatan ve millete hizmet etmek için gayret ettiğini belirten Varol, Suluova'nın gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu, gayretli ve uyumlu bir çalışma ekibinin bulunduğunu, ileriki yıllarda daha iyi konuma geleceğine inandığını dile getirdi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Vali Varol'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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