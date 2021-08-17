Vali Varol, STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Valimiz Dr. Osman Varol, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Valimiz Dr. Osman Varol, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının çok sayıda temsilcisi katıldı.

Ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına ilimiz merkezinden ve ilçelerinden sağlanan nakdi ve ayni katkıların organize bir hale getirilerek vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla yürütülecek faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile istişare edildiği toplantı Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Varol: "Son dönemde ülkemizde meydana gelen sel felaketleri neticesinde vatandaşlarımızın yaşamlarını doğrudan etkileyen hasarlar meydana geldi. Devletimiz tüm imkanlarıyla her türlü desteği sunarak ciddi bir biçimde yaraların sarılması için gayret içerisinde. Bizler de bu gayretin üzerine neler koyabiliriz, nasıl destek verebilirizin cevaplarını bulmak üzere bir aradayız. " dedi. Hemşehrilerimizin yardımseverliğine vurgu yapan Vali Varol: "Bizim insanımız her zaman komşusunun derdiyle dertlenmiş, paylaşmayı bilmiştir. Bizim amacımız bu yardımları doğru şekilde organize etmek ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla destek sağlayabilmek. "Ben de Varım" diyerek yapılan nakdi yardımların yanı sıra AFAD aracılığıyla başlatılan kampanyaya ayni yardımlarla güçlü bir şekilde cevap vermek ve hemşehrilerimizin yardımlarını organize bir şekilde selzedelere ulaştırmanın gayretindeyiz. " dedi.

AFAD Ağrı İl Müdürü Necati Oruk'un bilgilendirme sunumunun ardından toplantı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin halihazırda yürüttükleri yardım faaliyetleri hakkında bilgileri paylaşması ve organize bir biçimde yürütülecek çalışmalara ilişkin görüşlerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre