Vali Varol Sevgi Evlerinde

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sevgi evlerinde kalan devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti.



Çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek sohbet eden Vali Varol, onların devlete emanet olduğunu belirterek tek ihtiyaçlarının duyarlı vatandaşların sevgi ve ilgi göstermesi olduğunu söyledi.



Hediyeler veren Varol, halkı zaman zaman bu çocukları ziyaret etmeye davet etti. - AMASYA