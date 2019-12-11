Vali Varol şeker fabrikasında incelemelerde bulundu

11.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:58

Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Şeker Fabrikası'nın Suluova ilçesinde bulunan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Üretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Varol, şeker pancarının çok önemli ve stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası'nın istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Varol, başarılı bir hasat ve üretim sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ise faaliyetlerine sürekli destek veren Vali Varol'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA