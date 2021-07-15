Vali Varol, Şehitliği Ziyaret Etti

Valimiz Dr. Osman Varol, İl Protokol Üyelerimiz ile birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehitliği ziyaret ederek şehitlerimize dualar edip onları rahmet ve minnetle andı.

Valimiz Dr. Osman Varol, İl Protokol Üyelerimiz ile birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehitliği ziyaret ederek şehitlerimize dualar edip onları rahmet ve minnetle andı.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı duanın ardından Valimiz Dr. Osman Varol ve İl Protokol Üyeleri şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kabir ziyaretleri sırasında Valimiz Dr. Osman Varol, şehitlerimizin kabri başında dua eden aileleri ile bir süre sohbet ederek, aziz vatanımız uğruna canını feda eden kahramanlarımızın bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine minnettar olduklarını belirterek metanet diledi.

Kaynak: Habermetre