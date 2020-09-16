Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti
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Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında şampiyon olan tenis takımını makamında kabul etti.

Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti
16.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:48

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında şampiyon olan tenis takımını makamında kabul etti.

20-25 Ağustos tarihleri arasında Batman TPAO Yerleşkesindeki TTF Tesisleri ev sahipliği yaptığı Organizasyonda 37 erkek, 14 kadın takımı olmak üzere toplam 51 takımdan 250 sporcu mücadele etti. Müsabakalara 12 sporcu ve antrenörleri Fırat Balkis yönetiminde katılım sağlayan tenis takımı çıktıkları tüm maçları kazanarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonu oldu.

Vali Dr. Osman Varol, tenis takımındaki sporcuları tek tek tebrik ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Yapılan sohbetin ardından başarılarının devamını dileyen Vali Varol, şampiyon sporcuları ödüllendirdi. Program günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ziyaret sırasında sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Tenis Antrenörü Fırat Balkis eşlik etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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