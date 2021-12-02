Vali Varol, Milli Güreşçimiz Birgül Şimşek'i Evinde Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Varol, Milli Güreşçimiz Birgül Şimşek'i Evinde Ziyaret Etti

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Vali Varol, Milli Güreşçimiz Birgül Şimşek'i Evinde Ziyaret Etti

Bir dizi program dolayısıyla Doğubayazıt'ta bulunan Valimiz Dr. Osman Varol, Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda yaptığı müsabakalarda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak 33 kiloda altın madalya kazanan Ağrılı Milli Güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (Habermetre) - Bir dizi program dolayısıyla Doğubayazıt'ta bulunan Valimiz Dr. Osman Varol, Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda yaptığı müsabakalarda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak 33 kiloda altın madalya kazanan Ağrılı Milli Güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti.

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi U-15 minik kadınlar serbest stil kategorisinde temsil ederek altın madalyanın sahibi olan, annesinin ve antrenörünün desteğiyle ilgi duyduğu güreş sporuna başlayan Birgül Şimşek'i ve ailesini tebrik eden Vali Varol, elde ettiği başarısı ile tüm şehri gururlandıran genç sporcumuza başarılarının devamını diledi.

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