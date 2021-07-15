Vali Varol: "Milletimizin tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Varol: "Milletimizin tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir"

Vali Varol: 'Milletimizin tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye'nin darbe girişimi karşısında dahi hedeflerinden sapmayan, kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğunun tüm dünya devletleri tarafından anlaşıldığını belirten Vali Varol, "Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. Son olarak 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY ihanet güruhunun pervasızca saldırısına şahitlik eden, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu menfur kalkışma karşısında da unutulmaz bir destan yazmıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimizin verdiği bu sınav ve günlerce tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir. Aziz milletimiz, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali tehlikede olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya bildirmiş; Türkiye'nin böyle hain bir darbe girişimi karşısında dahi hedeflerinden sapmayan, kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğu tüm dünya devletlerince anlaşılmıştır.

Geçmişinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de aziz milletimiz; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz darbe girişimi karşısında açık ve net bir şekilde milli iradeden, meşru hükümetten ve demokrasiden yana tavır koyan Ağrılı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu şanlı mücadelede; "Vatan, Millet, Bayrak ve İstiklal" uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyor, cesaretleri ve özverileri dolayısıyla gazilerimize minnetlerimi sunuyor, aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili iddialara AK Parti'den ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil
15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili iddialara AK Parti'den ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil
Bakan Soylu başarılı operasyonları böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
Bakan Soylu başarılı operasyonları böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Alper Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Varol: "Milletimizin tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 09:28:56. #1.15#

title