Vali Varol: "Milletimizin tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir"

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye'nin darbe girişimi karşısında dahi hedeflerinden sapmayan, kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğunun tüm dünya devletleri tarafından anlaşıldığını belirten Vali Varol, "Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. Son olarak 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY ihanet güruhunun pervasızca saldırısına şahitlik eden, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu menfur kalkışma karşısında da unutulmaz bir destan yazmıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimizin verdiği bu sınav ve günlerce tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir. Aziz milletimiz, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali tehlikede olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya bildirmiş; Türkiye'nin böyle hain bir darbe girişimi karşısında dahi hedeflerinden sapmayan, kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğu tüm dünya devletlerince anlaşılmıştır.

Geçmişinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de aziz milletimiz; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz darbe girişimi karşısında açık ve net bir şekilde milli iradeden, meşru hükümetten ve demokrasiden yana tavır koyan Ağrılı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu şanlı mücadelede; "Vatan, Millet, Bayrak ve İstiklal" uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyor, cesaretleri ve özverileri dolayısıyla gazilerimize minnetlerimi sunuyor, aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı