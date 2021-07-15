Vali Varol, Mevlid-i Şerif Programına Katıldı
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Vali Varol, Mevlid-i Şerif Programına Katıldı

Vali Varol, Mevlid-i Şerif Programına Katıldı
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Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında, Ulu Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında, Ulu Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, İl Protokol Üyeleri ve vatandaşlarımızın katıldığı programda, Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından öğle namazı kılındı, 15 Temmuz şehitlerimiz ve diğer tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Mevlit programı sonrasında vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında açık ve net bir şekilde milli iradeden, meşru hükümetten ve demokrasiden yana tavır koyan hemşehrilerimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak çocuklarla yakinen ilgilendi.

Kaynak: Habermetre

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