Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Haberler » Güncel » Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. - Haber

Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.

17.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:55
Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.


Tuğgeneral Çokuysal, ziyareti dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti ve plaket verdi Ziyarette, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler