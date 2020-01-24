Vali Varol, karayolları tesislerini inceledi
Haberler » Güncel » Vali Varol, karayolları tesislerini inceledi - Haber

Vali Varol, karayolları tesislerini inceledi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Karayolları 72. Şube Şefliğini ziyaret etti.

24.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:21
Vali Varol, karayolları tesislerini inceledi

Valisi Dr. Osman Varol, Karayolları 72. Şube Şefliğini ziyaret etti.


Kurumun faaliyetleri, kış ayları süresince kesintisiz trafik akışının sağlanması, kar ve buzla mücadele amacıyla alınan tedbirler ve ekipmanlar ile sürdürülen projelerin son durumu hakkında Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç ve Karayolları 72. Şube Şefi Nuh Atik'ten bilgi alan Vali Varol, tesislerde de incelemede bulundu.


Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Dinç ile Şube Şefi Atik, çalışmalarına olan desteği ve ziyareti dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler