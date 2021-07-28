Vali Varol, İLYOS Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetleri Yerinde Denetledi

Valimiz Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Dr. Osman Varol, İl Özel İdaremize kurmakta olduğumuz İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak Yönetimi Otomasyon Sistemi (İLYOS) kapsamında yürütülen faaliyetleri yerinde denetledi.

İl Özel İdaresinin araç, iş makinası, insan ve maddi kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirebilmek için kaynakları izleme, belirli bir standartta kayıt altına alma ve daha sonrasında bu verileri değerlendirerek etkin ve verimli kararlar alma amacını gerçekleştirmek üzere Valiliğimiz koordinesinde hayata geçirilerek İl Özel İdaresi ve PTT Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak Yönetimi Otomasyon Sistemi Projesi (İLYOS) kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına olanak sağlayan İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak Yönetimi Otomasyon Sistemi ile, halkımıza hizmet ulaştırmak amacıyla bizlere emanet edilen kaynaklar üzerinde minimum zayiatla tasarruf edildiğini belirterek bu sayede vatandaşlarımıza daha fazla hizmet sunulacağını vurguladı.

İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak Yönetimi Otomasyon Sistemi (İLYOS) projesi ile;

İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılacak olan araç ve iş makinelerinin yanlış kullanımları ve niyet kaynaklı suiistimallerinin ortadan kaldırılması,

Çalışmalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

Yakıt, zaman ve insan kaynağının daha verimli kullanılması,

Kaynak ve zaman israfının önüne geçilmesi,

Yöneticilerin daha sağlıklı ve isabetli kararlar almalarının kolaylaştırılması gibi birçok doğrudan fayda sağlaması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında İl Özel İdaresine izleme, raporlama ve değerlendirme faaliyetleri amacıyla operasyon odası kurulmuş, bunun yanı sıra personel otoparkı yapılmış, İl Özel İdaresinin araçlarına araç takibi için takip çipleri, yakıt takibi için taşıt tanıma çipleri, yakıt güvenliği için depo kitleri ve her bir araç için sürücü tanıma modülü takılmış; 6 ilçemize 10 bin litrelik yakıt tankerleri tedarik edilmiştir.

İl Özel İdaresinin bütün insan ve maddi kaynağının tek bir platform üzerinde toplanan verilerle izlenmesi, tek bir ekran üzerinden değerlendirilmesi ve raporlanabilmesinin sağlanacağı projenin kaynaklarımızı kullanmak ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek noktasında büyük önem arz ettiğini belirten Vali Varol, birimleri tek tek ziyaret ederek proje kapsamında yapılan çalışmaları denetledi.

Ziyaretlerine operasyon odasından başlayan Vali Varol, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra personel otoparkı ile yakıt tankerinde incelemelerini sürdüren Vali Varol, tamamen yerli ve milli olarak hayata geçirilen ve çalışmaları süren İLYOS'un ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni etti.

İncelemelerini tamamlayan Valimiz Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve birim müdürleri ile Çalışma Toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre