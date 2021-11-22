Vali Varol, Eleşkirt Kaymakamlığını Ziyaret Etti

MUŞ (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Muş Hasköy Kaymakamı iken Eleşkirt Kaymakamlığına atanan Murat Güneş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, ilçe protokol üyeleri ve çocuklarımız tarafından karşılanan Vali Varol, Kaymakam Güneş ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, ilçenin genel durumu hakkında Valimiz Dr. Osman Varol'a bilgi verdi.

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