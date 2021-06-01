Vali Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Okulun Protokolünü İmzaladı
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Vali Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Okulun Protokolünü İmzaladı

Vali Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Okulun Protokolünü İmzaladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan okulun protokolünü imzaladı.

Valimiz Dr. Osman Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan okulun protokolünü imzaladı.

Valimiz Dr. Osman Varol'un katıldığı törenle, Ağrı Valiliği ile Dünya İnsani Dayanışma Derneği arasında "Ağrı Diyadin İlçesi Mutlu Köyü 4+1 Derslikli Okul Binası Yapım İşi Protokolü" imzalandı. Diyadin ilçemizin Mutlu köyünde yapılacak okulun Protokol İmza Töreninde konuşan Vali Varol: "Bizler eğitimin gücüne inanıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlayacağımız eğitim imkanları ile değişen ve gelişen Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğimizi biliyoruz. Bu çerçevede bugün imza attığımız bu güzel projeye destek veren Dünya İnsani Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine ve dernek üyeleri ile hayırseverlere ilimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. " dedi.

Vali Varol, ilimize kazandırılacak okulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak protokolü imzaladı. Protokol İmza Törenine Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ve Protokol Üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Vali Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Okulun Protokolünü İmzaladı - Haberler
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