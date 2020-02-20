Vali Varol DSİ'yi ziyaret etti
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Vali Varol DSİ'yi ziyaret etti

Amasya Valisi Osman Varol, Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

20.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:32
Vali Varol DSİ'yi ziyaret etti

Valisi Osman Varol, (DSİ) 73. Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz'la bir süre sohbet eden Vali Varol, su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Vali Varol, kurumun diğer faaliyetleri hakkında da bilgi alarak, Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Şube Müdürü Yorulmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Varol'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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