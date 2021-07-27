Vali Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne Katıldı
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Vali Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne Katıldı

Vali Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne Katıldı
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Valimiz Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesinin Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesinin Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende hayırlı bir iş için bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek hayırsever iş insanı Ömer Çoktin'e teşekkür eden Vali Varol: "Anadolu'nun giriş kapısında bu yörenin insanları kadimlerdir bu toprakların bekçiliğini yapıyorlar. Bunun yanı sıra Doğubayazıtlı hemşehrilerimiz sınır bölgesinde olmaları dolayısıyla da ticarette meziyetliler ve istihdam olanağı sunma konusunda gittikleri her yerde ilçemizi onurlandıracak işler yapıyorlar. Kıymetli hemşehrilerimizin, iş insanlarımızın ve hayırseverlerimizin katkıları devletimizin yatırımları ile birlik ve beraberlik içinde birbirimizi anlayıp destek olarak her yöremizdeki gencimizin aynı olanaklara sahip olacağı güzel günlere ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu vesile ile de başarılara imza atmış kıymetli iş insanlarımızın, hemşehrilerimizin hayırda yarışmalarını temenni ediyorum. " dedi. Temel Atma Töreni'nde Valimiz Dr. Osman Varol'a Ömer Çoktin, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Protokol Üyeleri eşlik etti. Doğubayazıt'ın Çiftepınar mahallesinde düzenlenen tören ile dün protokolü imzalanan Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesinin temelleri edilen duaların ardından hayırlı olması temennisiyle atıldı. Yapımına başlanan Ömer Çoktin Fen Lisesi, 24 derslikten oluşacak; 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve spor salonunu da bünyesinde barındıracak.

Kaynak: Habermetre

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Vali Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne Katıldı - Haberler
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