Vali Varol'dan veda ziyaretleri Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol Taşova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol Taşova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Vali Varol, ilçeyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Amasya'da göreve başlayalı üç yıl olduğunu söyledi.

"Kalbimde Amasya insanının çok ayrı bir yeri olacaktır. Çünkü hem devletle hem de kendi arasındaki münasebetlerde olumlu bir insan grubu ile beraber olmak, onlara hizmet etmek bizim için çok keyifliydi." diyen Varol, şöyle devam etti:

"Bu süre içinde elimizden geldiği kadar olumlu alanlarda hizmetler üretmeye çalıştık. Çok iyi bir üç yıllık çalışma dönemi geçirdiğime inanıyorum ve gönül rahatlığı ile ayrılıyorum. Ben tüm Amasya halkına hakkımı helal ediyorum, bilmeden kırdığım var ise af diliyor ve haklarını helal etmelerini istiyorum."

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Vali Varol'a tablo hediye etti.

Esnaflarla da vedalaşan Vali Varol ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA