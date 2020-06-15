Vali Varol'dan veda ziyaretleri Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Vali Varol, Amasya Üniversitesinin akademik olarak çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi.

Görev değişikliklerini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ifade eden Vali Varol, "Amasya'da, üniversitemizle beraber güzel ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturduk. Üniversitemizin yarınlarda adından çok söz ettireceğini düşünüyorum." dedi.

Rektör Elmacı da Vali Varol'un yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, görev süresince üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Elmacı, Vali Varol'a Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Cerrahiyye-i İlhaniyye adlı tıp kitabı ve Amasya Üniversitesi logolu çini tabak hediye etti.

Kaynak: AA