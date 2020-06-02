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Vali Varol'dan Suluova'daki fabrikalarda inceleme

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, normalleşme süreciyle sanayi çarklarının yeniden dönmeye ve üretimin yoğunlaşmaya başladığı Suluova Organize Sanayi Bölgesi ile Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Varol'dan Suluova'daki fabrikalarda inceleme
02.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:29

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, normalleşme süreciyle sanayi çarklarının yeniden dönmeye ve üretimin yoğunlaşmaya başladığı Suluova Organize Sanayi Bölgesi ile Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Tekstil, et entegre ve besi alanlarında faaliyet gösteren firmaların çalışmalarına ilişkin işletme yetkililerinden bilgiler alan Vali Varol, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde üretimin devamı için faaliyetlerini sürdüren firmalarda çalışanların sağlığı amacıyla gerekli olan tedbirlerin de dikkatle uygulanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İnşası tamamlanan Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi idari binasında incelemede bulunarak müteşebbis heyeti toplantısına da başkanlık eden Vali Varol, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı Besi OSB'sinin hayvan sağlığı merkezi, et entegre tesisi, biyogaz enerji üretim tesisleri ve güçlü altyapısıyla ekonomik döngüyü tamamlayan yönleriyle de örnek teşkil ettiğine işaret ederek ekonomiye katkısının artmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Vali Varol'un incelemelerine, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Suluova Ticaret Odası Başkanı Turgut Aksu da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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