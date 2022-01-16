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Vali Varol'dan sporcu eğitim merkezine ziyaret

Vali Varol'dan sporcu eğitim merkezine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret etti.

AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Vali Varol, çeşitli branşlarda sportif faaliyetler yürüten sporcularla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından gençlerle Sporcu Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Varol, sportif faaliyetlere ilişkin yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. - AĞRI

Vali Varol'dan sporcu eğitim merkezine ziyaret

Vali Varol'dan sporcu eğitim merkezine ziyaret

Vali Varol'dan sporcu eğitim merkezine ziyaret

Vali Varol'dan sporcu eğitim merkezine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret etti.

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