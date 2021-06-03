Vali Varol'dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Teşekkür Belgesi
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Vali Varol'dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Teşekkür Belgesi

Vali Varol'dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Teşekkür Belgesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Ağrı İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek kurum personeline Teşekkür Belgesi takdim etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Ağrı İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek kurum personeline Teşekkür Belgesi takdim etti.

Ağrı İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Varol, yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi alarak kurum personeline kolaylıklar diledi.

Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile toplantı salonunda bir araya gelen Vali Varol, Koronavirüs ile mücadele sürecinde büyük bir özveri ile sürdürdükleri çalışmalarıyla devletimizin sosyal devlet ilkesini vatandaşlarımıza hissettiren, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu anlarda yanında olan kurum personeline milletimiz adına teşekkür ederek Teşekkür Belgesi takdim etti.

Ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ile çalışma toplantısı gerçekleştiren Vali Varol, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek, üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşlarımızın toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak amacıyla ilimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Valimiz Dr. Osman Varol'a ziyaretlerinde Vali Yardımcımız Kerem Türker eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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