Vali Varol'dan Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokuluna Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Eğitim alanındaki çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek için sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Valimiz Dr. Osman Varol, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi.

Öğrencilerimiz tarafından çiçeklerle karşılanan Valimiz Dr. Osman Varol, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunarak okulun genel durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında, estetik ve ergonomik tasarımıyla okulumuzdaki öğrencilerimizin bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkan tanıyan Z-Kütüphaneyi ziyaret ederek kitap kurtlarıyla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, bir süre sohbet ettiği öğrencilerimize başarılar diledi.

Daha sonra, çocuklarımızın beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak onları ilkokula hazırlamak amacıyla faaliyet yürüten ve yakın zamanda bünyesine kattığı yeni 2 sınıfıyla kontenjanını iki katına çıkararak daha fazla miniğimize kapılarını açan anasınıflarında inceleme gerçekleştiren Vali Varol, çocuklarımızın akademik başarısına ve kişilik gelişimine imkan tanıyacak eğitim yatırımlarının, yapılan yatırımların ve atılan adımların en önemlisi olduğunu kaydetti.

İncelemelerinin ardından 8. sınıf öğrencilerimizle sınıflarında bir araya gelen Vali Varol, gelecek hedefleri hakkında tek tek bilgi aldığı gençlerimize kendi kariyer öyküsünü anlatarak Vali Amcaları olarak evlatlarımıza tavsiyelerde bulundu.

Son olarak, öğretmenler odasında geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizle buluşan Vali Varol; zor, meşakkatli ve bir o kadar da kıymetli olan öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulayarak, biricik evlatlarımızın hayallerini büyüten onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin talep ve önerilerini dinleyip eğitim öğretime ilişkin projeleri hakkında bilgi aldı.

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