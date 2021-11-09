Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Şehidimiz Emrah Çelebi'nin Patnos'ta ikamet eden ailesini evlerinde ziyaret etti.

2017 yılında Bitlis'te terör operasyonu sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Emrah Çelebi'nin kıymetli ailesi ile yakinen ilgilenen Vali Varol, Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kahraman Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesi ile hasbihal eden Valimiz Dr. Osman Varol, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnettar olduklarını belirterek Şehidimiz Emrah Çelebi'yi rahmet ve dua ile andı.

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