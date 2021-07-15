Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Şehidimiz Bülent Afşin'in Abide mahallesinde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Şehidimiz Bülent Afşin'in Abide mahallesinde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

1998 yılında Hakkari'de vatani görevini yaptığı esnada bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada Şehit olan kahramanımız Bülent Afşin'in ailesi ile yakinen ilgilenen Vali Varol, Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kahraman Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesi ile hasbihal eden Valimiz Dr. Osman Varol, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnettar olduklarını belirterek Şehidimiz Bülent Afşin'i rahmet ve dua ile andı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Petek Dinçöz Şahan Gökbakar
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 21:15:09. #1.16#

title