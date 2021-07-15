Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Şehidimiz Bülent Afşin'in Abide mahallesinde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Şehidimiz Bülent Afşin'in Abide mahallesinde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

1998 yılında Hakkari'de vatani görevini yaptığı esnada bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada Şehit olan kahramanımız Bülent Afşin'in ailesi ile yakinen ilgilenen Vali Varol, Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kahraman Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesi ile hasbihal eden Valimiz Dr. Osman Varol, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnettar olduklarını belirterek Şehidimiz Bülent Afşin'i rahmet ve dua ile andı.

Kaynak: Habermetre