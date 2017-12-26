Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ı ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı direnerek şehit düşen Ahmet Özsoy'un ailesini ziyaret etti.



Özsöy'un annesi Arife ve ağabeyi Mehmet Özsoy'la bir süre sohbet eden Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.



Varol, halkın büyük mücadelesi ve direnişiyle geri püskürtülen 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türksat çalışanı Ahmet Özsoy'un, televizyon yayınlarının kesilmesini engelleyerek darbe girişiminin geri püskürtülmesinde çok büyük rol üstlenirken şehit düştüğünü hatırlattı.



Şehit ailesi, devler yetkililerin kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.