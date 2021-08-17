Vali Varol'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, bir dizi inceleme dolayısıyla bulunduğu Çatalipaşa Köyünde şehit ailelerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Valimiz Dr. Osman Varol, bir dizi inceleme dolayısıyla bulunduğu Çatalipaşa Köyünde şehit ailelerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Her fırsatta şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini ziyaret eden Valimiz Dr. Osman Varol, Çatalipaşa Köyünde ikamet eden Şehit ailelerimiz ile bir araya geldi.

1993 yılında Çatalipaşa köyünde şehit olan kahramanlarımız Nurettin Dursun, Aslan Dursun ve Nihat Bozkurt ile 2017 yılında Doğubayazıt'ta çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımız Cemal Budak ve Yunus Budak'ın ailelerini evlerinde ziyaret eden Vali Varol, Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ile hasbihal ederek bir araya geldiği çocuklarımızla yakinen ilgilenip onlara çeşitli hediyeler veren Valimiz Dr. Osman Varol, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: Habermetre