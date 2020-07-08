Vali Varol'dan şehit ailelerine ziyaret Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Şehit Piyade Er Nizamettin Karakuş, Şehit Jandarma Er Abdulaziz Bakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Şehit Piyade Er Nizamettin Karakuş, Şehit Jandarma Er Abdulaziz Bakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Vali Varol'a ziyaretinde, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.

Şehitlere rahmet dileyen Vali Dr. Osman Varol, bütün devlet kurumlarının ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA