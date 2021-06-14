Vali Varol'dan Özbalık Ailesine Ziyaret
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Vali Varol'dan Özbalık Ailesine Ziyaret

Vali Varol'dan Özbalık Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Özbalık ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Özbalık ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, Koronavirüs tedbirlerini gözeterek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Hane ziyaretleri kapsamında, Kazım Karabekir mahallesinde ikamet eden Özbalık ailesinin evlerine konuk olan Vali Varol, ailemizle bir süre sohbet etti. Muhterem büyüklerimizin talep ve isteklerini dinleyerek devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, hemşehrilerimizin hayır duasını aldı.

Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür ederken ailemiz, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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