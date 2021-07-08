Vali Varol'dan Oluç Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Oluç ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Oluç ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, Koronavirüs tedbirlerini gözeterek hemşehrilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. Hane ziyaretleri kapsamında, Fırat mahallesinde ikamet eden Oluç ailesinin evlerine konuk olan Vali Varol, ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Ailemizin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini sürdüren ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik bölümünden birincilikle mezun olan çocukları ile yakinen ilgilenerek onlarla bir süre sohbet eden Vali Varol, diğer iki çocuğunun da inşaat mühendisi olduğunu öğrendiği Gögerçin Hanımı, çocuklarının eğitimine öncelik vermesi dolayısıyla tebrik etti.

Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, gençlerimize başarılar dileyerek kendilerine evlerini açan ailemize teşekkürlerini iletip ziyaretlerini noktaladı.

Kaynak: Habermetre