Vali Varol'dan Meşe Ailesine Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Varol'dan Meşe Ailesine Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Varol'dan Meşe Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Meşe ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Meşe ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında, Murat mahallesinde ikamet eden Meşe ailesinin evlerine konuk olarak ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Çocuklarımızla yakinen ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title