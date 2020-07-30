Vali Varol'dan Kurban Bayramı mesajı
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Vali Varol'dan Kurban Bayramı mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Varol'dan Kurban Bayramı mesajı
30.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:28

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Varol yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, sahip olduğumuz manevi değerleri yaşatma ve bu değerleri gelecek nesillerimize aktarma imkanı sağlayan önemli günlerdir.

Kurban Bayramı, bizlere, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi teminat altına alan çok önemli değerlere hayatiyet kazandırma fırsatını sunmaktadır. Mukaddes değerler uğrunda fedakarlığın, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve yardımlaşmanın en güzel ifadesini bu günlerde yaşama ve yaşatma imkanı bulmaktayız.

Bu kutsal günleri sevinç içerisinde idrak ederken, milli birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi korumak için en kıymetli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimiz ile canlarını bu değerler uğrunda ortaya koyan kahraman gazilerimizi unutmayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, şehit aileleri ve gazilerimizi bu mutlu günlerde yalnız bırakmamak hepimizin vazifesidir.

Bu vesileyle, milletimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Vatandaşlarımızın, korona virüsle mücadele kapsamında alınan ilave tedbir kararlarına ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temin etmek üzere gerekli güvenlik ve trafik kurallarına uymalarını; ailelerini ve milletimizi üzüntüye sevk edecek durumlara mahal vermemelerini istirham ediyorum.

Ağrı'da yaşayan vatandaşlarımızın, milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, aileleriyle ve yakınlarıyla birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

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