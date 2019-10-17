Vali Varol'dan köy ziyaretleri

17.10.2019 16:57

Amasya Valisi Osman Varol, Kutuköy ve Gözlek köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinleyen Vali Varol, kendisine iletilen sorun ve taleplerin değerlendirileceğini, imkanlar ölçüsünde çözülmesi için de gayret göstereceğini söyledi.

Vali Varol, köyleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışıklarını belirterek, köylerde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet ulaşabilmesi için İl Özel İdaresinin gayretle çalıştığını ifade etti.

Ziyaretlerde İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da yer aldı.

Kaynak: AA