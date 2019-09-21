Vali Varol'dan Kore gazisine ziyaret

21.09.2019 09:32

Amasya Valisi Osman Varol, 87 yaşındaki Kore gazisi Hasan Zabun'u ziyaret etti.

Göynücek ilçesine bağlı Şarklı köyünde yaşayan gazi Zebun ve ailesiyle bir süre sohbet eden Varol, devletin her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğuna işaret eden Varol, "Vatan uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile vatan için canını feda eden şehitlere Türk milleti her zaman minnet duymaktadır." dedi.

Zebun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Varol'a teşekkür etti.

Ziyarete Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA