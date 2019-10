Vali Varol'dan Kıbrıs gazisine ziyaret

30.10.2019 16:18

Amasya Valisi Osman Varol, Kıbrıs gazisi Bahattin Şen'i ziyaret etti.

Şen ve ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Varol, aile ile bir süre sohbet etti.

Devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu söyleyen Varol, "Vatanımız uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gazilerimiz ile canını feda eden aziz şehitlerimize milletimiz şükran ve minnet duymaktadır. Herhangi bir sorunları olduğu takdirde kapımız her zaman açık, her zaman yanlarındayız." dedi.

Şen ve ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Varol'a teşekkür etti.

Ziyarete, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ahmet Kırlangıç da katıldı.

Kaynak: AA