Vali Varol'dan Kaymakam Vekili Altuntaş'a geçmiş olsun ziyareti

30.09.2019 18:36

Amasya Valisi Osman Varol, apandisit ameliyatı olan Taşova Kaymakam Vekili Talha Altuntaş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Varol, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Altuntaş'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, durumu hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Altuntaş da Vali Varol'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Hastanedeki diğer servislerde de incelemelerde bulunan Vali Varol, tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA