Vali Varol'dan Karakuş Ailesine Ziyaret
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Vali Varol'dan Karakuş Ailesine Ziyaret

Vali Varol'dan Karakuş Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Karakuş ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Karakuş ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, Koronavirüs tedbirlerini gözeterek hemşehrilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. Hane ziyaretleri kapsamında, Abide mahallesinde ikamet eden Karakuş ailesinin evlerine konuk olan Vali Varol, ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Çocuklarımızla yakinen ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi. Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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