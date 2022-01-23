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Vali Varol'dan Kahraman ailesine ziyaret

Vali Varol'dan Kahraman ailesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Fatih mahallesinde ikamet eden Kahraman ailesinin evine konuk oldu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Fatih mahallesinde ikamet eden Kahraman ailesinin evine konuk oldu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Kahraman ailesini evinde ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan aileye teşekkürlerini iletti. Ziyaret edilen aile ziyaretten ve Vali Dr. Osman Varol'u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - AĞRI

Vali Varol'dan Kahraman ailesine ziyaret

Vali Varol'dan Kahraman ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osman Varol, Fatih, Ağrı, Yerel, Haber

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